Премьер-министр Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и энергию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 декабря заявил, что Евросоюз частично ответственен за высокие цены на газ и энергию в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, он сказал в эфире телеканала TVN24.

Он снова упомянул газопровод "Северный поток-2", который якобы используется в качестве элемента газового шантажа.

"Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", - сказал политик.

Ранее сегодня впервые с 6 декабря газовые котировки упали ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. В 19:36 по московскому времени они опустились до 987, 9 доллара