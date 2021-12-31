Премьер-министр Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и энергию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 декабря заявил, что Евросоюз частично ответственен за высокие цены на газ и энергию в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, он сказал в эфире телеканала TVN24.
Он снова упомянул газопровод "Северный поток-2", который якобы используется в качестве элемента газового шантажа.
"Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", - сказал политик.
Ранее сегодня впервые с 6 декабря газовые котировки упали ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. В 19:36 по московскому времени они опустились до 987, 9 доллара
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО)
В Азербайджане будут усилены рамки политики и реформ по расширению безналичных платежей в 2022 году - Центральный банк
Гюльнара Халилова создала коллекцию платков "Семь красавиц" в портретном жанре в честь 880-летия Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
Нормализация отношений Еревана и Анкары способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе – Захарова
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Более 50% грузоперевозок Азербайджана в ноябре через систему «Единое окно» пришлось на воздушный транспорт