Штамм «омикрон» стал доминирующим во Франции
Во Франции большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «омикрон». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
«В начале 52-й недели (с 27 декабря) 62,4% тестов показали профиль, соответствующий варианту «омикрон». При этом на 50-й неделе (с 13 декабря) на него приходилось только 15% случаев», — сообщает агентство.
За минувшие сутки, согласно данным агентства, во Франции выявили 206 243 новых случая, что на 1,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, когда был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии в 208 тыс. случаев за сутки.
Самая высокая заболеваемость отмечается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Овернь — Рона-Альпы и на Корсике.