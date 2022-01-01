Во Франции обновлен антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Заболеваемость COVID-19 во Франции продолжает стремительно расти, за минувшие сутки власти зафиксировали более 232 тыс. новых случаев, что стало новым антирекордом. Об этом сообщило в пятницу Национальное агентство общественного здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За сутки в стране выявлено 232 200 подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 декабря, когда в стране выявили 208 тыс. больных. При этом 30 декабря зарегистрировали около 206 тыс. заболевших COVID-19.

Как сообщила газета Le Parisien, в настоящий момент во Франции госпитализированы более 18,7 тыс. человек. При этом накануне их было 18,3 тыс.

Франция переживает пятую волну пандемии. В стране принимаются меры борьбы с пандемией, в частности, правительство предписало отменить публичные новогодние торжества и фейерверки. В стране проходит активная кампания по ревакцинации населения. По состоянию на 30 декабря бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек. Население Франции составляет около 67 млн человек.