Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей

Власти Франции обяжут детей от шести лет носить защитные маски в общественных местах в связи с резким ростом случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале документов кабинета министров, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Обязанность носить защитную маску, о которой говорится в данном постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше», - отмечается в документе.