Во Франции за сутки выявлено почти 272 тыс. случаев ковида

Французские санитарные власти выявили во вторник около 272 тыс. новых инфицированных коронавирусом за сутки, это максимальное значение за все время с начала пандемии. Об этом сообщили во вторник в Национальном агентстве общественного здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За сутки в стране выявлено 271 686 подтвержденных случаев COVID-19", - указали в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран в ходе дебатов в Национальном собрании (нижней палате парламента), где рассматривается законопроект о вакцинном пропуске, предупредил депутатов о том, что суточная норма заражения приближается к 300 тыс. случаев. Он подчеркнул, что в стране "сложилась чрезвычайная ситуация". Правительство пытается убедить депутатов парламента не медлить с принятием закона о вакцинном пропуске, который, как признавал сам министр, фактически станет "скрытой формой обязательной вакцинации".

Пока нижняя палата продолжает дебатировать этот законопроект. Депутаты уже предложили более 500 поправок, что, по мнению экспертов, затруднит его принятие к 15 января, как ранее намечали власти.

Вакцинный пропуск

Решение о замене действующих в настоящий момент санитарных пропусков на вакцинные было принято в конце минувшего года. Новый документ, как надеются в Елисейском дворце, должен побудить к вакцинации тех, кто пока еще этого не сделал по разным причинам.

Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в учреждения культуры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основе полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). При этом перенесенная ранее ковидная инфекция учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Затянувшиеся накануне до глубокой ночи дебаты по законопроекту возобновились во вторник вечером в не менее напряженной атмосфере. Франция переживает уже пятую волну пандемии. Предыдущее максимальное число заразившихся за сутки было отмечено 31 декабря - более 230 тыс. случаев. В стране с населением 67 млн человек вакцинацию уже прошли около 53 млн, а бустерную (третью) дозу прививки получили более 24,3 млн французов. С начала пандемии весной 2020 года во Франции от коронавируса умерли более 124 тыс. человек.