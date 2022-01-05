В Великобритании выявили максимальные 218,7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 218,7 тыс., что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд - чуть более 189,8 тыс. - был зафиксирован 31 декабря. На протяжении последних двух недель в королевстве регистрируют более 100 тыс. заражений в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 50,1%. Количество случаев заражения с начала эпидемии в королевстве достигло 13,6 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 48 человек. В общей сложности в стране умерли 148,9 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 172,7 тыс. жителей, что является одним из самых больших показателей в Европе.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам властей, передается быстрее ранее известных вариантов. Он уже стал доминирующим в королевстве.

Власти делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали 59,8% британцев старше 12 лет (34,7 млн человек). 82,6% (47,5 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 90,1% (51,8 млн) - одну дозу.