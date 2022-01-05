Европа может остаться без газа через два месяца

Страны Европы рискуют остаться без газа уже в ближайшие два месяца. Причины — морозная погода и низкие запасы голубого топлива в хранилищах. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным здания, предпосылками к топливному кризису в Европе стал переход к использованию возобновляемых источников энергии и снижение собственной добычи природного газа.

В результате в прошлом 2021 году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.

"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — отмечают авторы статьи.

При этом вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации могут стать только поставки из России.