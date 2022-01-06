Во Франции в первом чтении одобрили законопроект о вакцинном пропуске

Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) около 5:30 утра по местному времени в четверг одобрило в первом чтении законопроект о вакцинном пропуске. Об этом сообщается на сайте законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За принятие [законопроекта] проголосовали 214 [парламентариев], против - 93, воздержались - 27", - отмечается в сообщении. Заседание, в ходе которого был одобрен законопроект, началось в среду.

Выступая в четверг утром в эфире телеканала BFM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что приветствует принятие документа в первом чтении. Кастекс также подтвердил, что в правительстве рассчитывают, что документ вступит в силу 15 января.

Дебаты в рамках первого чтения проходили несколько дней и затягивались до глубокой ночи. Депутаты предложили более 500 поправок к тексту, предложенному правительством. Оппозиции несколько раз удавалось прерывать рассмотрение документа.

Как уточняет Agence France-Presse, законопроекту еще предстоит получить одобрение в Сенате. Как ожидается, верхняя палата парламента рассмотрит документ на следующей неделе.