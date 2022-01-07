Макрон сообщил, что планирует провести новые переговоры с Путиным в ближайшее время
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует вновь провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры", - отметил французский лидер.
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