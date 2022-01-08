В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0

Европа 8 января 2022 12:47 (UTC+04:00)
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в субботу в 01:02 в уезде Бузэу в сейсмичной зоне Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг подземного толчка находился на глубине 121 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются здесь регулярно. С начала этого года в стране, в сейсмичной зоне Вранча было зарегистрировано три землетрясения магнитудой 3,4, 3,7 и 3,3.

В декабре 2021 года в Румынии произошло 26 подземных толчков магнитудой 2,1-4,1. Самое сильное в прошлом году землетрясение - магнитудой 4,7 - произошло в стране 26 мая. Оно ощущалось и в Бухаресте.

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