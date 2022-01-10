В Польше зафиксировали первые смерти среди заразившихся "омикроном"
Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Омикрон тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "омикрона". Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек", - сказал Андрусевич. Он добавил, что оба умерших от "омикрона" мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы.
За прошедшую неделю количество заразившихся штаммом "омикрон" в Польше возросло на 7-8%, отметил чиновник.
По данным Минздрава, за истекшие сутки в стране коронавирусом заразились 11 106 человек, выздоровели - 13 797 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В историко-краеведческом музее Физули увековечена память о шехидах 44-дневной войны - репортаж Trend TV
Установка сейсмостанций предусматривается, прежде всего, в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре - Гурбан Етирмишли
После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана – Путин
«Лаборатория Касперского» выявила масштабную серию шпионских атак, затрагивающих промышленные организации по всему миру
Пленку с первыми кадрами начала армянской агрессии против Азербайджана в Париж доставил…армянин – воспоминания французского режиссера (Эксклюзив) (ФОТО)
В ближайшее время мировой общественности будут представлены доказательства об организации террористической атаки на Казахстан - Токаев
В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов