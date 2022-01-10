Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию разработанного Pfizer препарата от коронавируса
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для препарата от коронавируса Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте европейского регулятора, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.
"EMA начало рассмотрение заявки для препарата Paxlovid, - отмечается в документе. - Лекарство предназначено для лечения коронавирусной инфекции, протекающей в мягкой или средней форме, среди взрослых и подростков с 12 лет с высоким риском развития заболевания до тяжелой формы".
Ранее агентство допустило использование Paxlovid национальными европейскими регуляторами до выдачи регистрационного удостоверения, например, в случае чрезвычайных обстоятельств в свете увеличения числа случаев заражения и смертей от коронавируса в ЕС.
Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, этот препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. По данным производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило Paxlovid для экстренного применения 22 декабря. Как ранее передавало информационное агентство Reuters, правительство США уже подписало договор с Pfizer на поставку этих медикаментов на сумму 5,29 млрд долларов.