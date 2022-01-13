Сенат Франции одобрил законопроект о введении вакцинного пропуска в стране

Французский Сенат (верхняя палата парламента) одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий введение вакцинного пропуска в стране для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Сената, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"249 сенаторов проголосовали за принятие законопроекта об усилении мер борьбы с санитарным кризисом, но с некоторыми изменениями, 63 парламентария высказались против документа", - указывается в заявлении. "Текст направлен на усиление существующих мер с целью преодоления кризиса в области здравоохранения, в частности путем замены санитарного пропуска вакцинным и активизации борьбы с поддельными пропусками", - отмечается в пресс-релизе Сената. Парламентарии также высказались за продление до 31 марта 2022 года чрезвычайного положения на острове Реюньон в связи с серьезным ухудшением санитарной обстановки.

6 января данный законопроект получил поддержку Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Изначально власти планировали принять этот проект до 15 января, однако из-за продолжительных дебатов, которые сопровождались резкой критикой документа со стороны оппозиции, эти сроки были смещены. В среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что "кабмин рассчитывает на вступление в силу законопроекта не позднее начала следующей недели".

После голосования в Сенате следующим этапом, как отмечают французские парламентарии, станет рассмотрение законопроекта в ходе заседания специального объединенного комитета, состоящего из семи депутатов Нацсобрания и семи сенаторов. Если комитет даст положительную оценку, то законопроект далее будет вынесен на окончательное голосование двух палат парламента. Если же комитет отклонит документ, то в парламенте будут проведены новые дебаты.

Для вступления закона в силу документ должен быть подписан президентом Франции.