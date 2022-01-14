Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже "экватора" - отметки в 50% от их объема, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По итогам газовых суток 12 января (на утро четверга) общий уровень запасов в ПХГ Европы упал до 49,33%. Это на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

В абсолютных цифрах в ПХГ Европы сейчас 53 млрд куб. м активного газа. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, при сохраняющемся уровне поставок газа из России к концу марта запасы в ПХГ Европы упадут ниже 15 млрд куб. м, что также является рекордно низким показателем (в 2021 году на конец сезона отбора было 32 млрд куб. м). Но если зима будет холодной - это может добавить к спросу еще примерно 10 млрд куб. м, что сведет запасы в ЕС к нулю и даже может заставить операторов тратить и буферный газ ПХГ. Этим летом для восполнения запасов Европе надо будет еще на 20-25 млрд куб. м больше газа, чем в 2021 году, и без запуска "Северного потока 2" региону не избежать повторения газового кризиса, уверены эксперты Wood Mackenzie.

Ниже всего в Европе на данный момент уровень запасов в хранилищах Австрии (31%), Нидерландов (33%). На Украине запасы опустились до 26%.

С началом новой рабочей недели владельцы запасов приступили к их активному отбору - он в два раза превосходит средние значения отборов для этих дней за последние пять лет.