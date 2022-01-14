ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения пациентов с COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использование двух новых препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Барицитиниб - препарат от компании Eli Lilly and Company под торговым названием Olumiant, применяющийся также в случаях ревматоидного артрита, и сотровимаб - средство на основе моноклональных антител от британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Xevudy получили поддержку экспертов ВОЗ для лечения COVID-19 в связи с ростом числа новых случаев заболевания по всему миру. В организации отметили, что быстро распространяющийся омикрон-штамм снижает эффективность многих действующих вариантов лечения коронавируса и требует поиска новых решений.

Специалисты ВОЗ настоятельно рекомендовали применение препарата барицитиниб в сочетании с кортикостероидами для пациентов с тяжелой формой заболевания. Результаты исследований, основанные на новых данных семи циклов испытаний с участием более 4 тыс. пациентов со средней и тяжелой формами заболевания, показывают, что препарат может улучшить показатели выживаемости и снизить потребность в использовании аппарата для искусственной вентиляции легких у тяжелобольных пациентов без увеличения числа побочных эффектов. Барицитиниб оказывает такое же действие, как и другие лекарства от артрита, по этой причине в ВОЗ уточнили, что в случае одинаковой доступности аналогов препарата следует выбрать один, исходя из стоимости, доступности и клинического опыта.

Эксперты ВОЗ также условно рекомендуют применение сотровимаб у пациентов с легким течением заболевания. Вместе с тем в организации уже отмечали неопределенную эффективность лечения моноклональными антителами, которые являются лабораторными соединениями, имитирующими естественную защиту организма, против новых штаммов заболевания, в том числе "омикрона".