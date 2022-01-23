На манифестации во Франции перед введением вакцинного пропуска вышли около 40 тыс. человек

Субботние акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс. человек по всей стране. Такие данные приводит агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа, где уже не первый выходной организуется сразу несколько маршей со схожими лозунгами. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа прошла в Марселе и насчитывала около 1 тыс. участников.