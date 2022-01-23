На манифестации во Франции перед введением вакцинного пропуска вышли около 40 тыс. человек
Субботние акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс. человек по всей стране. Такие данные приводит агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа, где уже не первый выходной организуется сразу несколько маршей со схожими лозунгами. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа прошла в Марселе и насчитывала около 1 тыс. участников.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане
Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)
Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?
Климатическая политика Узбекистана: реализация мер по предотвращению изменения климата и адаптации в наиболее уязвимых секторах экономики
Азербайджан и Иран договорились продолжить строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» (ФОТО)
Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство