Евросоюз отреагировал на новые санкции России
Евросоюз (ЕС) сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Так отреагировал на новые санкции, введенные Москвой, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", его заявление приводится на сайте службы.
«Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран — членов и институтов ЕС», — говорится в сообщении. В заявлении отмечается, что данный шаг Москвы лишен правового обоснования, и «вызовет соответствующую реакцию» Евросоюза.
Ранее в пятницу, 28 января, Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны.
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