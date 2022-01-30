В Британии раскрыли подробности о новой разновидности омикрон-штамма

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) опубликовало новые данные о разновидности омикрон-штамма коронавируса под названием BA.2. Ведомство разместило соответствующий документ на своем сайте, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Медики Британии раскрыли подробности о новом подтипе омикрон-штамма и заявили, что он распространяется быстрее своего предшественника — BA.1. «BA.2 обладает повышенным темпом роста по сравнению с BA.1 во всех регионах Англии, где имеется достаточно случаев для его оценки», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Специалисты проанализировали контакты граждан страны с 27 декабря по 11 января и установили, что пациенты с вирусом BA.2 заражали членов семьи в 13,4 процента случаев. Этот показатель превышает на 3,1 процента данные о распространении основного вида омикрон-штамма.