Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд
Январские поставки газа в Европу с СПГ-терминалов стали рекордными для этого месяца за всю историю наблюдений — с 2011 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, свидетельствуют данные ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe.
В пятницу, 28 января, в европейскую газотранспортную систему поступило 405 млн куб. м СПГ — в 2,2 раза больше, чем в среднем за последние пять лет.
Всего за четыре недели первого месяца текущего года Европа получила 10,44 млрд кубов газа, что превышает рекорд января 2019 года. Предположительно, 30 января будет побит и абсолютный рекорд месячных поставок, установленный в ноябре 2019-го.
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