Елизавета II занялась производством кетчупа

Королева Великобритании Елизавета II занялась производством приправ, включая кетчуп, который, согласно описанию, «идеален для завтрака или в любое время дня». Об этом сообщает журнал People, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Кроме кетчупа с добавлением фиников, яблочного сока и специй монарх выпускает некий «коричневый соус», напоминающий приправу для стейков.

Ингредиенты выращиваются на территории поместья Сандрингем, расположенного в графстве Норфолк. Стоят королевские соусы более 6,7 фунтов стерлингов (свыше 700 рублей).

Журналисты отмечают, что по слухам британская королева неравнодушна к бургерам. Однако, добавляют они, по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГрэйди Елизавета II предпочитает бургер без булочки, который едят ножом и вилкой и подают с клюквой, а не с кетчупом.