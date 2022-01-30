Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в воскресенье вечером в высшем законодательном органе страны.

За доверие правительству высказались 156 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария от всех оппозиционных партий. Один депутат воздержался. Всего проголосовали 299 членов парламента, один не участвовал в голосовании, так как находится в больнице.

Поименное голосование прошло после трехдневных дебатов, начавшихся в пятницу после внесенного лидером главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) и экс-премьером Алексисом Ципрасом на рассмотрение парламента вопроса о доверии правительству. Политик обосновал постановку данного вопроса "неумелыми действиями" правительства по преодолению пандемии и последствий обрушившегося в понедельник на Грецию циклона "Элпис" ("Надежда"). В ответ правительство обвинило Ципраса в том, что он внес вопрос о вотуме доверия, опасаясь, что его партия скатится в рейтингах популярности у населения на третье место, уступив второе усиливающемуся левоцентристскому альянсу "Движение перемен "(КИНАЛ), возникшему в 2018 году на базе много лет правившего в Греции Всегреческого социалистического движения (ПАСОК).

Пандемия и циклон

По сообщению национальной организации общественного здравоохранения, 4 января в 11-миллионной Греции были зарегистрированы 50 126 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым большим суточным числом заболевших в стране за все время пандемии. Однако в последние дни количество суточных случаев сократилось в полтора-два раза, в среднем в день выявляется по 20-30 тыс. случаев, что, тем не менее, является достаточно высоким уровнем. Общее число инфицированных за пандемию в Греции превысило 1,92 млн, всего умерли 23 372 человека. При этом власти полагают, то волна заболеваемости идет на спад и объявили 27 января о некотором смягчении антиковидных ограничений для предприятий общественного питания и сферы развлечений - в них вновь разрешили музыку, однако только для сидящих клиентов, а часы их работы продлили.

24 января на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и резкое понижение температуры. Все улицы в Афинах и области занесло толстым слоем снега, в городе прекратил работу весь общественный транспорт, кроме метро, на платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северным районам столицы, в снегу застряли около 3 тыс. автомобилей. 25 января Мицотакис потребовал от компании - концессионера автомагистрали "Аттики одос" выплатить по €2 тыс. компенсации водителям застрявших на ней в снегу на много часов машин, что компания пообещала сделать.