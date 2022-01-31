Цены на газ в Европе падают на 6% на торгах в последний день января

Цены на газ в Европе на торгах в последний день января продолжают коррекционное снижение, теряя (с учётом изменения валютных котировок) до 6% в долларовом исчислении и опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, но в течение первых часов торгов демонстрировала снижение и впервые с 24 января опустились ниже 1000 долларов — до 989 долларов за тысячу кубометров. Это — с учётом изменения валютных котировок (цены на ICE Futures указаны в евро) — на 6% ниже расчётной цены пятницы — 1053,2 доллара.

Средняя расчетная цена газа на ICE в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчетная цена составила почти 1070 долларов.

Но ощутимый рост цен на газ в Европе начался ещё с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали такой рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).