В Австрии ожидается принятие закона об обязательной вакцинации от ковида

Обязательная вакцинация от ковида жителей Австрии старше 18 лет начнется только после того, как завершатся все этапы законотворческого процесса, и соответствующий закон вступит в силу. Для этого ему еще предстоит голосование в Федеральном совете (верхняя палата парламента) 3 февраля, в случае одобрения закон сможет вступить в силу после подписания президентом ориентировочно в последующие дни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На первом этапе законопроект об обязательной вакцинации от ковида поддержали 20 января депутаты Национального совета (нижняя палата парламента). В предстоящий четверг по нему должны проголосовать парламентарии Федерального совета, а затем должно последовать подписание президентом республики. Вступить в силу соответствующий закон сможет после публикации в реестре федеральных законов, подчеркнули в Минздраве Австрии.

Австрия после этого станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Резиденты Австрии в возрасте от 18 лет должны будут сделать три инъекции. Это требование не будет распространяться на беременных женщин и на тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Отсрочку от прививки на полгода получат те, кто переболел ковидом. В настоящее время в Австрии уже полностью привиты от ковида более 80% жителей старше 18 лет.

После вступления в силу закона не привитых и не переболевших жителей Австрии начнут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. С 15 марта планируется начать контроль за соблюдением закона. Полиция сможет проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода на улице. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом в €600. Максимальная сумма штрафа в течение года может составить до €3,6 тыс. Ареста за отказ от вакцинации не предусмотрено.

Решение правительства Австрии о введении обязательной вакцинации от ковида вызвало беспрецедентные массовые протесты и критику из-за широкого распространения заразного омикрон-штамма, для борьбы с которым, как считается, еще требуется доработать существующие вакцины.