ЕС унифицировал срок действия сертификатов о вакцинации для трансграничных поездок
Евросоюз унифицировал действие сертификатов вакцинации для трансграничных поездок, которое теперь составит девять месяцев после получения второй дозы вакцины. Об этом сообщила во вторник Еврокомиссия (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С сегодняшнего дня зеленый цифровой ковид-сертификат будет действовать девять месяцев для тех, кто прошел полный цикл вакцинации", - говорится в сообщении ЕК. Она уточнила, что "этот стандартизированный период не распространяется на бустерные дозы", по которым в разных странах ЕС сохраняются разные правила.
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