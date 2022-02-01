Орбан заявил, что никто из глав стран ЕС не хотел бы войны и конфликтов

Ни один из лидеров стран Евросоюза не хочет войны, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мой сегодняшний визит - это отчасти еще и миссия мира. И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов, не хотел бы войны и конфликтов", - сказал Орбан. "Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения", - добавил он.

Со своей стороны Путин заявил, что с удовольствием проинформирует премьера Венгрии о переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.