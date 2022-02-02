В Чехии зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

Медики выявили во вторник в Чехии 57 195 случаев заражения коронавирусом - это максимальное число, зафиксированное за сутки за время пандемии. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве здравоохранения республики, передает Trend.

"В республике во вторник зарегистрировано 57 195 случаев заражения коронавирусом - максимальное количество за день за все время пандемии, - отметили в Минздраве. - Данный показатель почти в два раза превысил число инфицированных, выявленное в стране во вторник на прошлой неделе".

Предыдущий максимум был зарегистрирован в республике 26 января и составил 54 692 случая заражения. В Чехии увеличение числа инфицированных связано с распространения омикрон-штамма коронавируса и его подвида BA.2. В данный момент на каждые 100 тыс. жителей страны приходится 2 483 заразившихся. Наихудшая ситуация наблюдается в Среднечешском крае и Праге.

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни в республике будут выявлять ежедневно около 80 тыс. заразившихся. За пандемию коронавирусом заразились 3 100 462 жителя Чехии. Ковид унес жизни 37 281 из них.