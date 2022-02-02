Заполнение газохранилищ в ЕС в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году

Газохранилища в странах ЕС в настоящий момент заполнены в среднем на 40%, что на 10% ниже, чем в прошлом году, при этом уровень заполнения европейских газохранилищ, принадлежащих "Газпрому", составляет примерно 16%. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадрис Симсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уровень газа в наших газохранилищах снижается, как в любой отопительный сезон, сейчас он составляет примерно 40%, что на 10% ниже, чем в прошлом году. Газохранилища, принадлежащие "Газпрому" в ЕС, заполнены на 16%", - сказала она.