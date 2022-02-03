В Англии предложили пожить в доме короля

В прошлом принадлежавшее королю Генри VIII поместье в английском графстве Суррей решили выставить на продажу. Потенциальным покупателям предлагают пожить в доме монарха за 15 миллионов фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Mansion Global.

Недвижимость под названием The Chobham Park Estate располагается на участке площадью 40,4 гектара в деревне Кобэм. Генри VIII и его семья жили там с 1537 по 1558 год. Дом официально признан объектом, представляющим особый интерес и нуждающимся в охране.

Площадь главного здания составляет 790 квадратных метров. Внутри находятся восемь спален, несколько просторных гостиных, столовая, офис и винный погреб. Снаружи располагаются бассейн, теннисный корт и сад.

Предыдущие владельцы купили поместье в 1990 году в качестве небольшого реконструкционного проекта. По словам главы риелторской фирмы Knight Frank’s Guildford office Тима Харриса, старые хозяева проделали впечатляющую работу по ремонту недвижимости.