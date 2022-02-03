Veon намерен перевести материнскую компанию в Великобританию

Veon намерен перевести материнскую холдинговую компанию в Великобританию. Об этом говорится в сообщении компании, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Veon Ltd. объявил о своем намерении перевести материнскую компанию своей группы в Великобританию", - отмечается в сообщении.

Акции новой компании будут торговаться на Euronext Amsterdam и Nasdaq.

В компании добавили, что предполагается создание публичной компании с ограниченной ответственностью. Как ожидается, она будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов Veon Ltd., являющейся конечной материнской компанией группы Veon.

Veon считает, что изменение места регистрации ведущей холдинговой компании позволит Veon и ее дочерним компаниям более эффективно работать на своих рынках, чтобы наилучшим образом позиционировать группу Veon в будущем.

В Veon не ожидают каких-либо неблагоприятных налоговых последствий в результате этого изменения.

"Создание нашей новой материнской компании группы в Соединенном Королевстве является еще одним позитивным шагом вперед, поскольку мы продолжаем совершенствовать управление нашей группой. Это особенно уместно, учитывая международный характер Veon и нынешнюю обстановку ужесточения нормативных требований по всему миру", - приводятся в сообщении слова председатель правления Геннадия Газина.