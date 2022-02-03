В Европе за неделю коронавирусом заразились 12 млн человек

12 млн новых случаев заражения ковидом было зарегистрировано в Европейском регионе на прошлой неделе. Это самый высокий показатель заболеваемости за семь дней за все время, который обусловлен распространением омикрон-варианта, рассказал на пресс-брифинге в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На прошлой неделе в Европейском регионе было зарегистрировано 12 млн новых случаев. Это самый высокий еженедельный показатель заболеваемости с начала пандемии, и в значительной степени он обусловлен высококонтагиозным вариантом "омикрон", распространяющимся с запада на восток", - отметил он.

В этом году было зарегистрировано 30% всех случаев COVID-19 с начала пандемии. На сегодняшний день в Европе и Центральной Азии отмечено почти 150 млн зарегистрированных случаев COVID-19. 22% всех зарегистрированных тестов положительны.

Клюге подчеркнул, что число госпитализаций продолжает расти в основном в странах с низким уровнем охвата вакцинацией уязвимых групп населения.

"Однако этот рост не такой быстрый, как уровень заболеваемости, и в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не увеличилось. На данный момент число смертей в регионе выходит на плато", - сказал региональных директор.

По словам Клюге, сейчас у Европы есть уникальная возможность взять под контроль распространение инфекции, так как достигнут высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета, наступит "сезонная пауза" по мере выхода из зимы и отмечена "меньшая серьезность варианта "омикрон".

Региональный директор призвал продолжить вакцинацию и усилить эпиднадзор для выявления новых вариантов. "Я считаю, что можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся, без повторного задействования тех подрывных мер, которые нам были нужны раньше", - сказал Клюге.