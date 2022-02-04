В ВОЗ озвучили условие для защиты Европы от новых вспышек COVID

У европейских стран есть шансы взять распространение коронавируса под контроль. Соответствующее заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что добиться этого можно за счет вакцинации, благоприятной сезонной паузы, которая возникнет после зимней вспышки инфекции и менее опасного характера штамма "омикрон", сообщает пресс-служба ВОЗ.

После этого в Европе может наступить длительный период спокойствия, а люди будут лучше защищены от новых вспышек коронавируса, даже если вдруг появится более опасный штамм. Клюге сравнил этот период с "прекращением огня", которое может принести "мир".

Чиновник призвал людей к вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Кроме того, нужно сосредоточиться на защите от коронавируса самых уязвимых слоев населения.