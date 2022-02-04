В ФРГ за сутки выявили рекордные 248 838 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 248 838, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 3 февраля, когда за сутки выявили 236 120 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 10 671 602 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 170 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 118 504. Выздоровели 7 953 200 человек.

Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг максимально высокого значения - 1 349,5. В четверг он составлял 1 283,2, на прошлой неделе - 1 073, а месяц назад - 239,9. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет пять.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Власти ФРГ стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер Германии Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.