Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии

Великобритания направит в Эстонию 850 военнослужащих и тем самым удвоит численность своих солдат и офицеров в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО, заявил британский посол в Эстонии Росс Аллен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Они в данное время готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце - в феврале", - сказал Аллен в пятницу Эстонскому телевидению.

Согласно плану, они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 (Еж-2022).

Сколько времени они будут находиться в балтийской республике пока неизвестно.

"Может быть, два месяца. Может быть, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе", - сказал Аллен.