Кандидат в президенты Франции пообещала вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время встречи с избирателями в Реймсе пообещала в случае победы на выборах вывести Францию из НАТО, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По мнению Ле Пен, Франция должна "защищать свои интересы".

"Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", — заявила она.

Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.