В Великобритании выявили свыше 60 тыс. зараженных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 60 578.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на "Синьхуа".
Согласно официальной статистике, за сутки было зарегистрировано 259 летальных исходов.
За все время пандемии в стране медики зарегистрировали 17,75 млн случаев коронавируса, 158,2 тыс. человек скончались.
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