Макрон перед визитом в Россию провел разговор с Байденом

Президент США Джо Байден провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на границе Украины с Россией, сообщает Белый дом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Оба лидера обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ около границ с Украиной", - отмечается в сообщении.

Белый дом сообщает, что Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Киевом.