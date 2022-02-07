Цена газа в Европе снизилась почти до $900 за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опустилась почти до $900 за 1 тыс. куб. метров. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $901,7 за 1 тыс. куб. метров, или 76,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Общее снижение стоимости газа составляет около 7,7%.
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