Цена газа в Европе снизилась почти до $900 за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опустилась почти до $900 за 1 тыс. куб. метров. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $901,7 за 1 тыс. куб. метров, или 76,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа составляет около 7,7%.