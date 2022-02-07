В Испании согласовали отмену обязательного ношения масок на улице

Власти Испании согласовали отмену обязательного ношения масок на улице, которое было введено с конца декабря прошлого года для сдерживания распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, представители ведомства и региональных властей "одобрили изменение [правил] по использованию масок на открытом воздухе". Во вторник Совет министров королевства также должен санкционировать эту меру. Решение вступит в силу в четверг после публикации указа в официальном правительственном вестнике.

Власти также решили увеличить число болельщиков, которым можно посещать чемпионаты Испании по футболу и баскетболу, а также другие крупные спортивные мероприятия. В частности, закрытые помещения, где проводятся матчи, теперь могут быть заполнены на 75% вместе 50%. Если мероприятие проходит на открытой площадке, число болельщиков должно быть ограничено 85% вместо 75% от максимально возможного количества посетителей.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 10 млн случаев заражения, свыше 94 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Ранее на фоне появления омикрон-варианта ковида темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В результате в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных. Тем не менее предполагается, что королевство уже преодолело пик текущей волны ковида.