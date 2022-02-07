ЕС готов изучить новые маршруты поставки газа Украине, увеличения его поставок

Европейский союз готов рассмотреть новые маршруты поставок природного газа Украине, а также возможность увеличения их объемов. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято в понедельник по итогам заседание Совета США - ЕС по энергетике. Это совещание министерского уровня прошло в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет выразил сохраняющуюся поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и [увеличения его] объемов из ЕС на Украину", - отмечается в документе. Никакие детали при этом не приводятся.