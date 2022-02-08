В Бельгии арестовали 13 человек за участие в террористической группировке
В ходе полицейской спецоперации в Бельгии 13 человек были заключены под стражу по подозрению в участии в террористической группировке. Об этом сообщила в распространенном во вторник заявлении Федеральная прокуратура королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"13 человек арестованы во вторник в Бельгии в рамках антитеррористического расследования по подозрению в создании группировки в рамках джихадистского движения салафитов", - говорится в заявлении. Аресты были проведены в рамках полицейской операции в Антверпене, направленной на противодействие террористической деятельности в Бельгии.
В операции приняли участие около 100 полицейских, подозреваемые не оказали сопротивления.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 318 тыс. зараженных, число госпитализированных сокращается
Последнее оборудование доставлено на Бакинский завод глубоководных оснований для проекта «Абшерон» — JOCAP
Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО)
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование»
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)
Художница из Азербайджана удостоена международной премии Леонардо да Винчи в столице Великого Ренессанса (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330-киловольтной подстанции «Яшма» (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны - Севиль Микаилова (ФОТО)
Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США
Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО)
Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны - Токаев
НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив)