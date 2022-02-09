Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $882 за 1 тыс. куб. м, или €74,75 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общее снижение стоимости газа составляет более 3%.
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