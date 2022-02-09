В Польшу прибыла третья за день группа американских десантников
Третий за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в среду прибыл в Польшу. Это следует из данных западных авиационных ресурсов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.
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