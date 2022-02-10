Джонсон посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг вылетает с визитами в Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы, сообщил офис главы британского правительства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Премьер-министр вылетит сегодня в Брюссель и Варшаву, призывая международных партнеров продемонстрировать свою солидарность с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Брюсселе премьер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудят предложение Великобритании укрепить обороноспособность альянса. Инициатива предполагает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов британских ВВС в Южной Европе и направление британских военных кораблей в Восточное Средиземноморье, "чтобы помочь защитить море и небо в юго-восточном углу НАТО".