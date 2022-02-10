Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП ЕС на 2022 год до 4%

Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП ЕС на 2022 год до 4% и из-за увеличения цен на энергию значительно повысила прогноз по инфляции - до 3,9%. Об этом говорится в опубликованном в четверг зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В предыдущем осеннем прогнозе Еврокомиссия предсказывала экономический рост в ЕС в 2022 году на уровне 4,3%, а инфляцию в 2,5%.

"ВВП Европейского союза вырастет на 4% в 2022 году после подъема на 5,3% в 2021 году, а в 2023 году рост замедлится до 2,8%, прогнозирует Европейская комиссия", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что рост цен на энергию станет ключевым двигателем инфляции в ЕС и будет ощущаться в течение всего 2022 года. При этом ЕК ожидает стабилизации газовых цен в Европе во втором квартале 2022 года.