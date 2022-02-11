ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 в мире не закончилась

Пандемия COVID-19 далека от своего завершения в мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса. Об этом заявил в пятницу при посещении ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует, - цитирует представителя ВОЗ местная телерадиокомпания SABC. - Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии".

Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, которая в пятницу посетила в южноафриканском городе Кейптаун лабораторию местной компании Afrigen Biologics. Она первой в Африке создала вакцину от коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК (mRNA) с использованием находящихся в открытом доступе соответствующих научных разработок компании Moderna ("Модерна"). В конце текущего года начнутся клинические испытания новой вакцины.