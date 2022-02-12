В Австрии прошли масштабные антиковидные протесты

Масштабные протесты в рамках "Конвоя свободы" докатились до Австрии. В пятницу вечером против коронавирусных ограничений митинговали в центре Вены, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Акция имела характер автопробега, который деятельно поддерживали местные жители.

Водители сигналили, демонстрируя этим свое несогласие с коронавирусными ограничениями, а заодно и с политикой властей страны по вопросу пандемии. В Австрии действуют строгие законы, связанные с коронавирусом, в частности, за отказ от прививки человека могут оштрафовать, а непривитым запрещено предоставление большинства услуг, а также посещать общественные места.

Стоит отметить, что акция прошла достаточно мирно, обошлось без погромов, нападений на полицейских.