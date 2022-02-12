Оппозиция в Словакии потребовала референдума по вопросу отмены военного договора с США

Партии словацкой парламентской оппозиции требуют проведения общенародного референдума по вопросу отмены соглашения о военном сотрудничестве с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сказал лидер оппозиции и социал-демократов, экс-премьер республики Роберт Фицо.

Соглашение было утверждено в среду высшим законодательным органом страны и в тот же день подписано президентом Зузаной Чапутовой, что завершило процесс ратификации документа в Словакии.

По информации Словацкокого радио, которое приводит слова Фицо, он направил Чапутовой открытое письмо, в котором проинформировал ее о предстоящем начале сбора подписей в стране под петицией с требованием проведения общенародного референдума по вопросу отмены военного соглашения. В итогах волеизъявления политик не сомневается, так как большинство словаков, по результатам опросов, выступает против договора с США. Как считает лидер оппозиции, глава государства необычайно быстро подписала критикуемый в обществе документ и тем самым продемонстрировала пренебрежение интересами страны в пользу США.

Социологическое агентство MEDIAN немногим более недели назад опубликовало результаты опроса, из которых следует, что категорически против заключения военного соглашения выступают 35% словаков. Еще 19% считают, что оно нецелесообразно для республики. По мнению 56% участников опроса, словацкие власти должны были провести общенародный референдум по этому вопросу. При этом лишь 15% респондентов однозначно поддержали расширение военного сотрудничества с США.

Роберт Фицо в открытом письме президенту обратил внимание на тот факт, что военное соглашение позволяет США бесплатно использовать авиабазы Малацки-Кухиня на западе и Слиач в центральной части страны. Самолеты американских ВВС смогут совершать посадки и взлеты со всех аэродромов страны.

Между тем министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.