Швеция отказалась от вступления в НАТО
Стокгольм не намерен присоединяться к альянсу, заявила госсекретарь Швеции Карин Валленстен, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По ее словам, в сложившейся ситуации исключительно важны стабильность и предсказуемость, сообщает Politico.
Валленстен отметила, что политика безопасности Швеции четко определена - страна намерена быть партнером НАТО, но вступать в альянс не будет.
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