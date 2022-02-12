Швеция отказалась от вступления в НАТО

Стокгольм не намерен присоединяться к альянсу, заявила госсекретарь Швеции Карин Валленстен, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По ее словам, в сложившейся ситуации исключительно важны стабильность и предсказуемость, сообщает Politico.

Валленстен отметила, что политика безопасности Швеции четко определена - страна намерена быть партнером НАТО, но вступать в альянс не будет.