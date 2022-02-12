Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение 1 часа 40 минут обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в субботу по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источника Agence France-Presse (AFP) в администрации французского лидера, "разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг Украины".

По данным AFP, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что искренний диалог несовместим с эскалацией.