В протестах против антиковидных мер во Франции поучаствовали 32 тысячи человек

В согласованных властями акциях против санитарных ограничений в связи с пандемией COVID-19 в субботу во Франции участвовали немногим более 32 тысяч манифестантов, сообщает в субботу МВД страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Париже на улицы вышли 7,6 тысячи несогласных с вакцинными пропусками и ограничениями, введенными из-за эпидемиологической обстановки. Кроме этого, манифестанты протестовали против роста цен, в частности, из-за подорожания горючего.

К концу дня МВД насчитало 149 протестных акций по всей Франции.